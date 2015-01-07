У Різдвяну ніч бойовики посилили обстріли в зоні АТО - штаб

У ніч на Різдво бойовики збільшили інтенсивність обстрілів у зоні АТО.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"З 18 години 15 хвилин і до 6 ранку незаконні збройні формування 15 разів обстріляли позиції наших військових", - підкреслюють у штабі.

Зазначається, що спершу бойовики обстріляли з автоматичних гранатометів Гранітне. Потім зі стрілецької зброї, мінометів та артилерії сім разів вели вогонь по населеному пункту Піски зі сторони Донецька, Вольво-Центру та Спартака. Окрім цього під мінометні обстріли потрапили населені пункти Тарамчук, Петровське, Водяне, Опитне та метеовежа аеропорту Донецьк.

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"На Дебальцівському напрямку з 22.25 і до 22.30 відбулися артилерійські обстріли в районі Чернухіно. А з мінометів бандити обстріляли Ольховатку та Рідкодуб", - повідомляють військові.

Разом з цим, у штабі наголошують, що провокації бойовиків не завадили українським військовим зустріти Різдво. У деякі підрозділи бійців АТО навіть завітали священнослужителі.