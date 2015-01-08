Росія ввезла на територію України черговий "гуманітарний конвой"

Про це повідомив спікер АТО Андрій Лисенко. За його словами, сьогодні з 7.30 до 9.10 через пункт пропуску "Донецьк" пройшли 62 вантажівки, а з 8.25 до 10.20 через пункт пропуску "Матвєєв курган" - ще 62 фури.

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"Представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста не брали участі у переміщенні вантажу, тому український зведений підрозділ здійснив лише візуальне спостереження за проходженням вантажівок через державний кордон, не маючи можливості виконати контрольні функції", - сказав Андрій Лисенко.