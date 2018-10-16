Україна передала Польщі організатора "пограбування століття"

Три роки тому затриманий біля Одеси Ґжеґож Л. організував у Польщі зухвале викрадення 8 млн злотих.

Ґжеґожа Л., останнього з учасників та організаторів так званого нападу століття у Польщі, взяли під варту у Перемишлі. В Одесі його вистежили так звані мисливці за головами з Познані.

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Поліцейський конвой у Ряшеві прийняв наприкінці минулого тижня від українських спецслужб у міжнародному пункті пропуску Ґжеґожа Л., який був головним ініціатором викрадення 8 млн злотих (понад 1,8 млн євро), здійсненого три роки тому у місті Сважендз неподалік Познані, передає Польське радіо.

Чоловіка вистежили неподалік Одеси поліцейські спеціальної групи розшуку Воєводської комендатури поліції у Познані. Співробітники передали усю зібрану інформацію своїм українським колегам, котрі затримали розшукуваного злочинця.

Під час процедури екстрадиції затриманий перебував під арештом у Києві (від листопада 2017 року). Після передачі його українською стороною польській Ґжеґож Л. чекає на подальші дії в ізоляторі тимчасового тримання у Перемишлі.

Прокурор видав наказ про негайне перевезення його у слідчий ізолятор у Познані. Коли він потрапить туди, йому висунуть звинувачення і чоловіка буде допитано як підозрюваного, - повідомив Міхал Сментковський, речник Окружної прокуратури в Познані.

Про «напад століття» в Сважендзі писали всі польські ЗМІ. Підставний конвоїр працював раніше в охоронній фірмі. Він тривалий час готувався до своєї ролі: відпустив бороду, поголив волосся на голові, змінив свою особу. Коли його колеги по роботі пішли до одного з банків, він поїхав з місця у фургоні, наповненому грошима. Чоловік викрав 8 млн злотих. У нього було декілька спільників.

Познанська прокуратура тривалий час розшукувала фальшивого конвоїра та його поплічників. У результаті їх вдалося затримати.

На свободі тривалий час залишався Ґжеґож Л., якого познанська прокуратура вважала «мозком нападу століття» у Сважендзі. Він - екс-поліцейський і колишній віце-голова охоронної фірми, який взяв на роботу підставного конвоїра.