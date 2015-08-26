Росія екстрадувала до України підозрюваного в розтраті понад 300 тисяч гривень екс-чиновника - ЗМІ

Про це повідомляє ТАСС.

"У 2013 році стосовно посадовця одного з комунальних підприємств Запорізької області було відкрито кримінальне провадження за фактом службового підроблення та розтрати довіреного йому майна на суму понад 325 тис. грн., вчиненого у складі злочинної групи", - зазначили в прокуратурі.

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За словами офіційних представників, чиновник довгий час переховувався за кордоном, після чого був затриманий на території республіки Комі, будучи оголошеним в міжнародний розшук.

Зазначимо, як повідомляв УНІАН, раніше РФ заявила, що поки не буде екстрадувати колишнього депутата України Шепелєва.

Шепелєв був оголошений Україною в міжнародний розшук по лінії Інтерполу у вересні 2014 року. 19 березня він був затриманий ФСБ у Підмосков'ї, а вже 20 березня Генпрокуратура України повідомила про підготовку документів на екстрадицію Олександра Шепелєва.