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Сам собі автодор: під Києвом жителі двох сіл зібрали гроші і самі відремонтували дорогу (відео)

01:31, 19 жовтня 2018
Суспільство
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Автодор не реагував на листи місцевих жителів. Тому Микола Косенко просто дав оголошення в інтернеті.

За кілька днів зібрав з миру по нитці. Тепер вулиця Чабанівська - як шосе.

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Теги: #Укравтодор#дороги