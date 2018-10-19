Сам собі автодор: під Києвом жителі двох сіл зібрали гроші і самі відремонтували дорогу (відео)

Автодор не реагував на листи місцевих жителів.

Жителю села Крюківщина набридло їздити на роботу ямами замість асфальту. І він сам відремонтував дорогу, яка веде на Київ.

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Автодор не реагував на листи місцевих жителів. Тому Микола Косенко просто дав оголошення в інтернеті.

За кілька днів зібрав з миру по нитці. Тепер вулиця Чабанівська - як шосе.