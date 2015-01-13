На Харківщині мобілізують понад 1,5 тисяч військовозобов'язаних

Про це повідомили УНІАН у харківському Регіональному медіа центрі Міністерства оборони України з посиланням на заступника військового комісара Харківського облвійськкомату Юрія Калгушкіна.

За його даними, на сьогодні в області завершилася підготовка до проведення призову військовозобов'язаних і поставки транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України та інших військових формувань в рамках чергової хвилі мобілізації.

«До цього часу військовослужбовці районних військкоматів, розташованих в регіоні, уточнили списки тих, хто перебуває на обліку. Також мої підлеглі погодили із місцевими органами самоврядування, лікувальними закладами та соціальними службами порядок спільних дій у січні-лютому 2015 року. Планується, що в ході 4-ї хвилі мобілізації, яка розпочнеться 20 січня, ми призвемо понад 1,5 тисяч новобранців та поставимо до війська близько 80 одиниць автомобільної чи спеціальної техніки», - сказав Калгушкін.

Читайте такожНавчання мобілізованих триватиме 25 діб - МіноборониВін підкреслив, що головна відміна проведення четвертої хвилі мобілізації від попередніх в тому, що призовників направлятимуть не до військових частин, як раніше, а до навчальних центрів для перепідготовки, а лише потім – розподілятимуть по підрозділах. Таким чином, військовослужбовці будуть краще підготовлені в професійному і морально-психологічному відношенні.

Як повідомляв УНІАН, мобілізація у 2015 році пройде в три етапи і триватиме з січня по серпень.

Перший почнеться 20 січня і триватиме 90 днів, другий – орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів, а третій етап почнеться з червня і також продовжиться упродовж 60 днів.

У рамках чергової хвилі мобілізації до лав Збройних сил будуть призвані танкісти, артилеристи, десантники, піхотинці, зв’язківці, ремонтники, водії, механіки різних систем озброєння, фахівці з питань логістики, радіоелектронної боротьби, радіаційного, хімічного, радіаційного захисту.

Протягом року до лав Збройних сил України планується мобілізувати 200 тисяч українців.

Також у 2015 році планується провести призов 40 тисяч громадян на строкову військову службу.

У 2014 році було проведено три хвилі мобілізації.