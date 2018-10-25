Адвокат Панова розповів про тортури і поганий стан здоров'я українця

Захист має намір оскаржити сьогоднішнє рішення суду у президії Верховного суду РФ і в Європейському суді з прав людини.

Адвокат українця Євгена Панова Дмитро Дінзе заявив, що його підзахисного катували.

Про це він повідомив УНІАН після того, як Верховний суд Росії визнав законним рішення «суду» в окупованому Криму, який засудили Панова до 8 років колонії суворого режиму за «підготовку диверсій» на півострові.

«Ми розраховували, що скаргу задовольнять, тому що є факт і обставини, пов'язані з тортурами Панова. Ці факти треба було встановлювати в розрізі свідчень оперативних співробітників та інших свідків у кримінальній справі», - зазначив Дінзе.

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Крім того, за словами адвоката, у справі дуже багато протиріч між свідченнями оперативних співробітників, яких допитували в рамках судових засідань.

Він повідомив, що захист має намір оскаржити це рішення в президії Верховного суду РФ і в Європейському суді з прав людини.

Крім цього, додав Дінзе, в окупованому Сімферополі буде проходити процес за фактом тілесних ушкоджень Панову.

Дінзе також повідомив, що слідчі пропонували Панову піти на угоду, але він відмовився, оскільки вважає себе невинним.

Адвокат додав, що питання обміну Панова «підвісло, і з цього приводу ведуться переговори».

Дінзе також повідомив, що сьогодні прокурори вимагали збільшити термін ув'язнення для Панова до 10 років позбавлення волі, проте рішення залишилося без змін. «Вирок 8 років позбавлення волі сьогодні набув чинності», - сказав він.

Дінзе повідомив про поганий стан здоров'я Панова, тому після доставки його в колонію захист має намір вирішувати питання його медобслуговування.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в окупованому Криму групи "українських диверсантів", які нібито готували теракти на півострові. Затриманих якийсь час утримували в московському СІЗО "Лефортово", а пізніше повернули до Криму.

Російські спецслужби стверджують, що затримані Панов і Андрій Захтей були членами "групи диверсантів", яка нібито планувала здійснити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Влада України називає ці звинувачення провокацією російських спецслужб.

Захтей підписав досудову угоду зі слідством. У лютому його засудили до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу в 220 тис. рублів (близько 105 тис. грн).

Панова засудили до 8 років колонії суворого режиму. Сьогодні, 25 жовтня, Верховний суд Росії визнав законним вирок Панову.