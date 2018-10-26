Судова реформа в дії: як броварським гвалтівникам-мажорам вдалося уникнути покарання (відео)

Після згвалтування 16-річної дівчини, чоловіки сплатили мінімальну можливу заставу - 140 тисяч гривень і вийшли з СІЗО.

"Успіхи" нової судової реформи в Україні. У Броварському районі двоє мажорів зґвалтували неповнолітню, їх спіймали і доправили у СІЗО. Але звідки їх, через те, що вони мажори, під заставу випустили. А випустила суддя, яка не може цього робити за законом. Таке нахабство спричинило майже бунт під судом, але скандальній судді та її керівництву на це все одно.

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Місто Бровари. 16-річна дівчина зараз ховається від людей, бо не хоче, щоб її впізнали. Два місяці тому її заманили до себе додому та згвалтували двоє чоловіків. Дівчина намагалася подзвонити сестрі, але не встигла - у неї забрали телефон. Дівчина зі сльозами на очах згадує, що коли почала втрачати свідомість, злочинці привели її до тями, щоб продовжити свої знущання.

Через півтори години гвалтівники, задовольнивши свої тваринні інстинкти, здавалося б, залишили нещасну. Але ні - все повторилося знову. Та все ж дівчині вдалося втекти.

Наступного дня гвалтівників заарештували. Адвокат потерпілої зазначає, що у дівчини чималі пошкодження різних органів тіла і підстав для затримання злочинців дуже багато.

Поки йшло слідство двоє 27-річних чоловіків сиділи у СІЗО. Але спливав двомісячний термін, на який суд дозволив їх заарештувати.

Суддя Броварського міського округу Ганна Білик об 23.00 розглянула клопотання прокурора про продовження строків тримання під вартою гвалтівників.

Чоловіки сплатили мінімальну можливу заставу - 140 тисяч гривень і вийшли із СІЗО.

Після цього під стінами броварського суду зібралися люди на протест і вимагали зустрічі із суддею Ганною Білик, яка працює у суді 20 років.

За рішення Апеляційного суду гвалтівників знову заарештували.

До речі, рік тому НАБУ мало справу із суддею Ганною Білик. Тоді, за версією слідства, служителька Феміди вимагала гроші у приватного підприємця за винесення так званого уточнюючого рішення на його користь. Простіше говорячи, гроші за закриття справи. Свої, так би мовити, "послуги" суддя оцінила 1 тисячу євро. Власне під час передачі грошей і було викрито Білик.

26 жовтня суд розглядатиме справу щодо звинувачення самої Білик в отриманні хабара. Цей корупційний епізод і справді може коштувати їй посади. На відміну від справи постраждалої від згвалтування. Те, що Білик випустила кривдників неповнолітньої сироти, обурює хіба що адвокатів і не байдужих активістів. Керівництво суду і досі мовчить.