На Одещині затримано підозрюваного у зґвалтуванні 11-річної дівчинки

Дитину знайшли в лісопосадці на морозі зі слідами обмороження кінцівок, майже непритомною.

У Балтському районі Одеської області затримано підозрюваного у зґвалтуванні 11-річної дівчинки, яку він кинув на морозі в лісопосадці.

Читайте такожВ Одесі затримали п'яного охоронця, який їхав на автомобілі з увімкненою сиреноюЯк повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, напередодні із заявою про зникнення 11-річної онуки до поліції звернулася її бабуся.

За словами жінки, онука гостювала у неї, а приблизно о 16.00 пішла до батьків, які живуть в цьому ж селі. Однак ні вдома, ні у бабусі дитина так і не з'явилася.

«По тривозі були підняті поліцейські не тільки Балтського, а й сусідніх районів. Намагаючись знайти хоч якісь сліди дитини, правоохоронці опитували людей, обстежили територію села і його околиці. Крім того, до пошуків приєдналися місцеві мисливці і небайдужі громадяни», - сказали у відділі.

О четвертій годині ранку дівчинку зі слідами обмороження кінцівок, майже непритомною знайшли в лісосмузі на відстані 6-7 кілометрів від села.

«Вона розповіла, що піддалася сексуальному насильству з боку одного з місцевих жителів. За словами дитини, 19-річний односельчанин згвалтував її і кинув саму в лісопосадці на морозі. Дівчинка всю ніч блукала у пошуках дороги додому. Завдяки поліцейським, які вчасно знайшли дівчинку, вдалося уникнути трагічних наслідків», - уточнили у відділі.

Наразі постраждала перебуває під наглядом медиків у лікарні. За наявною інформацією, її стан оцінюється як стабільний.

Працівники поліції затримали підозрюваного на території сусіднього району, де він переховувався.

«Зараз з чоловіком, який раніше вже був засуджений, проводяться невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про затримання правопорушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу», - додали у відділі.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу ("згвалтування").