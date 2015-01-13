Спостерігачі ОБСЄ через обстріли покинули Авдіївку

Про це йдеться в повідомленні прес-служби місії. "В результаті постійних обстрілів, які були чутні в Авдіївці і навколо неї, з невідомих напрямків, спеціальна моніторингова місія повинна була покинути це місце", - наголошується в повідомленні.

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Зокрема, зазначається, що 12 січня в підконтрольній владі Авдіївці (13 км на північ від Донецька) спостерігачі місії зустрілися з головним інженером і співробітником служби безпеки, які працюють на хімічному заводі. Вони повідомили місії, що обстріли заводу були здійснені 11 січня і тривали 2 години.

"Вони заявили, що в цілому на території заводу розірвалося 15 ракет", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, спостерігачі зафіксували, що в головну будівлю заводу влучили 4 снаряди.

Місія повідомляє, що ушкодження також можна побачити і в інших місцях, а саме в сусідньому будинку, а також на паркувальному майданчику. Співробітник служби безпеки повідомив, що ракета пошкодила цистерну з сіркою, а також 5 ракет пошкодили територію навколо заводу.