В Авдіївці кілька снарядів влучили у коксохімічний завод
19:12, 11 січня 2015Суспільство
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Під час обстрілу Авдіївки на Донеччині з «Граду», декілька снарядів влучили у коксохімічний завод.
Пошкоджено будівлю заводоуправління, коксовий цех та цех сіркоочищення / hromadske.tv
Як повідомили місцеві мешканці, пошкоджено будівлю заводоуправління, зокрема осколками – четвертий та шостий поверхи, передає hromadske.tv.
Окрім того, снаряди влучили у коксовий цех та цех сіркоочищення.
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Нагадаємо у липні на Авдіївському коксохімічному заводі внаслідок обстрілу сталася пожежа.
Довідка УНІАН: Авдіївський коксохімічний завод - найбільше в Європі високотехнологічне коксохімічне підприємство. На заводі випускається близько 30 видів продукції, основним з яких є кокс для металургії. АКХЗ входить до Дивізіону вугілля і коксу групи "Метінвест".
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