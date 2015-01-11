В Авдіївці кілька снарядів влучили у коксохімічний завод

Як повідомили місцеві мешканці, пошкоджено будівлю заводоуправління, зокрема осколками – четвертий та шостий поверхи, передає hromadske.tv.

Окрім того, снаряди влучили у коксовий цех та цех сіркоочищення.

Читайте такожАвдіївський коксохім знову потрапив під обстріл, постраждав співробітник

Нагадаємо у липні на Авдіївському коксохімічному заводі внаслідок обстрілу сталася пожежа.

Довідка УНІАН: Авдіївський коксохімічний завод - найбільше в Європі високотехнологічне коксохімічне підприємство. На заводі випускається близько 30 видів продукції, основним з яких є кокс для металургії. АКХЗ входить до Дивізіону вугілля і коксу групи "Метінвест".