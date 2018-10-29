У лікарнях залишаються 25 постраждалих внаслідок нападу в Керчі - ЗМІ

28 жовтня ще одного підлітка, який постраждав після вибуху і стрілянини в коледжі, госпіталізували в Керченську лікарню.

У кримських лікарнях лишаються 25 постраждалих від вибуху і стрілянини у коледжі в Керчі в окупованому Росією Криму.

Про це повідомив заступник голови російського Міністерства охорони здоров'я Криму Микола Деркач, повідомляє "Крим.Реалії".

Зауважується, що 28 жовтня ще одного підлітка, який постраждав після вибуху і стрілянини в коледжі, госпіталізували в Керченську лікарню.

Російський МОЗ Криму стверджує, що стан госпіталізованого оцінюється як легкий.

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Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Росією Керчі стався підрив бомби, начиненої металевими предметами. Згідно з версією Слідчого комітету РФ, студент 4-го курсу цього коледжу відкрив стрілянину в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.

За даними Національного антитерористичного комітету РФ, жертвами вибуху та стрілянини стала 21 людина. Кримінальну справу, порушену за статтею "Теракт", Слідчий комітет РФ перекваліфікував на статтю "Вбивство".

23 жовтня Керченський політехнічний коледж відновив роботу.