У мережі показали свіжі фото залізничного вокзалу в окупованому Донецьку

На знімках показана стоянка біля привокзальної площі. Як видно на фото, вздовж неї йдуть лише кілька людей. Зазначимо, що сам вокзал не працює з 2014 року, тому не дивно, що людей поруч з ним небагато.

У мережі показали, як сьогодні виглядає залізничний вокзал в окупованому Донецьку.

Знімки, зроблені 29 жовтня, опублікував на своїй сторінці в Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

На знімках показана стоянка біля привокзальної площі. Як видно на фото, вздовж неї йдуть лише кілька людей. Зазначимо, що сам вокзал не працює з 2014 року, тому не дивно, що людей поруч з ним небагато.

У той же час, як видно на знімку, на автобусній зупинці поряд з вокзалом стоїть безліч автобусів, є люди. Відзначимо, що за цією зупинкою знаходиться привокзальний ринок, де продаються продукти і одяг. Там, за словами місцевих жителів, завжди доволі багато людей.

Як повідомляв УНІАН, у мережі показали свіжі фото з окупованого Донецька.