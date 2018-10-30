У мережі показали свіжі фото залізничного вокзалу в окупованому Донецьку
09:14, 30 жовтня 2018Війна
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На знімках показана стоянка біля привокзальної площі. Як видно на фото, вздовж неї йдуть лише кілька людей. Зазначимо, що сам вокзал не працює з 2014 року, тому не дивно, що людей поруч з ним небагато.
Вокзал не працює з 2014 року / Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан
У мережі показали, як сьогодні виглядає залізничний вокзал в окупованому Донецьку.
Знімки, зроблені 29 жовтня, опублікував на своїй сторінці в Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
Facebook офіцер ЗСУ. Анатолій Штефан
На знімках показана стоянка біля привокзальної площі. Як видно на фото, вздовж неї йдуть лише кілька людей. Зазначимо, що сам вокзал не працює з 2014 року, тому не дивно, що людей поруч з ним небагато.
Facebook офіцер ЗСУ. Анатолій Штефан
У той же час, як видно на знімку, на автобусній зупинці поряд з вокзалом стоїть безліч автобусів, є люди. Відзначимо, що за цією зупинкою знаходиться привокзальний ринок, де продаються продукти і одяг. Там, за словами місцевих жителів, завжди доволі багато людей.
Як повідомляв УНІАН, у мережі показали свіжі фото з окупованого Донецька.
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