"Порнофільм у солярії": українська співачка, яка втекла до РФ, показала декольте в крові в новому кліпі (фото, відео)
Українська співачка, яка втекла до РФ, екс-зірка "ВІА Гри" Анна Седокова шокувала шанувальників кадрами з нового кліпу "Шантарам".
Режисером відеороботи став Алан Бадоєв. Відео і фото артистка розмістила в своєму Instagram.
Користувачі вважають кадри занадто вульгарними. Так, на них по грудях Седокової, яка постає в нижній білизні, стікає кров.
"Дуже голий і відвертий кліп", "Порнофільм у солярії", "Еротичний сон патологоанатома", - пишуть у коментарях.
ШАНТАРАМ by @alanbadoev Все. В мережі. Тільки там, тому що на телебаченні вже його заборонили. Повна версія доступна тільки у мене на каналі, по посиланню в сториз і в профайлі. І я не знаю, чи довго ще буде доступна. Можна просто набирати #ШАНТАРАМ #youtube . Спасибі, Алан, за можливість бути з тобою інший, але справжньою, ти не засуджуєш. Ти дістаєш те, що сидить так глибоко. Спасибі команді, для мене велика честь створювати разом 🙏🏼 Режисер Алан Бадоєв - @аlanbadoev Оператор. Володимир Шкляревський - @nosdp Художник-постановник Олена Гаджилова - @helengadjilova Стиль Енді Анікєєв - @andy_anikeyev MUA Тамріко Левченко @tamriko_makeup Волосся Лера Горностай - @leragornostay Продюсери Юлія Верткова-Пилунская @juliapilunska, Наталія Клипа @natashaklipa Другий режисер - Яна Мазана @ianamazana Асистент режисера Петро Батанов - @peterbatanov @badoevteam_official #BADOEV2018 Я тільки що прочитала в коментарях . Велика драма в маленькому відео...
Раніше екс-"віагра" Анна Сєдокова похизувалася знімком з вечірки в Москві. Співачка відвідала концерт та вечірку з нагоди дня народження російського телеканалу "МузТВ".