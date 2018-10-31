"Порнофільм у солярії": українська співачка, яка втекла до РФ, показала декольте в крові в новому кліпі (фото, відео)

Прихильники вважають образ Сєдокової занадто вульгарним.

Українська співачка, яка втекла до РФ, екс-зірка "ВІА Гри" Анна Седокова шокувала шанувальників кадрами з нового кліпу "Шантарам".

Режисером відеороботи став Алан Бадоєв. Відео і фото артистка розмістила в своєму Instagram.

Користувачі вважають кадри занадто вульгарними. Так, на них по грудях Седокової, яка постає в нижній білизні, стікає кров.

"Дуже голий і відвертий кліп", "Порнофільм у солярії", "Еротичний сон патологоанатома", - пишуть у коментарях.

Раніше екс-"віагра" Анна Сєдокова похизувалася знімком з вечірки в Москві. Співачка відвідала концерт та вечірку з нагоди дня народження російського телеканалу "МузТВ".