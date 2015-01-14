На місці кривавої трагедії під Волновахою встановили пам`ятний хрест

Про це повідомляє ТСН з посиланням на ”0629”.

Місцеві жителі, які не мають ніякого відношення до загиблих і поранених, принесли на місце аварії свічки і ладанки. Хтось поклав вінок.

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Як повідомляв УНІАН, завтра загиблих під Волновахою вшанують всеукраїнською хвилиною мовчання.