На місці кривавої трагедії під Волновахою встановили пам`ятний хрест
23:01, 14 січня 2015Суспільство
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На місці трагедії на трасі Донецьк-Маріуполь, де вчора осколки снаряда влучили в пасажирський автобус ”Златоустовка-Донецьк”, військові встановили хрест.
На місці кривавої трагедії під Волновахою встановили пам`ятний хрест / 0629.com.ua
Про це повідомляє ТСН з посиланням на ”0629”.
Місцеві жителі, які не мають ніякого відношення до загиблих і поранених, принесли на місце аварії свічки і ладанки. Хтось поклав вінок.
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Як повідомляв УНІАН, завтра загиблих під Волновахою вшанують всеукраїнською хвилиною мовчання.
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