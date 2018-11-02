Журналісти викрили шахрайку із Одеси, яка "паразитує" на благодійності (відео)

Жінка вже не раз була помічена на шахрайстві із благодійністю.

Журналісти розповіли історію жінки із Одеси, яка займається шахрайством на благодійності.

Про це розповідається у сюжеті програми Гроші.

Мешканка Одеси Тетяна Заріло звернулася у програму «Гроші» ще у червні 2017 року, адже її донька захворіла на рак. Як з’ясувалося, документи були фальшивими. Тетяна виявилася шахрайкою. Коли ж постаралися її знайти – це зробити не вдалося.

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Журналісти навідалися до неї додому вже через інший випадок: вона змінила "образ", почала називати себе Христиною і збирати гроші для дівчини, яка насправді лікується від раку і потребує допомоги. Правда, збирає гроші на власні рахунки, тим самим перешкоджаючи реальній допомозі хворій людині.

Наразі відомо, що шахрайка іздить на дорогому авто та вже має спільницю у своєму промислі.

Експерти зазначають, що зараз у сфері благодійності "крутяться" чималі гроші, а саме близько 20 мільйонів євро в рік.