У анексованій Керчі пенсіонери стоять у чергах за соцвиплатами з 6 ранку

Як повідомляє Крим. Реалії з посиланням на kerch.com в черзі в управління праці та соцзахисту населення годинами простоюють сотні людей.

«З'ясувалося, що з понеділка, 12 січня, після закінчення затяжних свят вийшли на роботу працівники управління. Рівно в цей же день пенсіонери міста стали звертатися за посвідченнями «ветеран праці» російського зразка і здавати документи на отримання щомісячної виплати. Нюанс у тому, що виплата в розмірі 500 рублів, згідно з російським законодавством, нараховується з моменту звернення», - пише видання.

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Як повідомляється, керченські пенсіонери не хочуть втрачати жодного дня, і заради цього готові займати чергу з шести годин ранку, вистоюючи під кабінетами до самого вечора. При цьому, у коридорах немає стільців, щоб присісти.

«Люди стоять, зляться, лаються, втрачають свідомість, відчувають нездужання, але не йдуть», - йдеться в повідомленні.