Київське метро за чотири роки анонімно "мінували" майже 190 разів

Наразі триває завершальний етап перевірки станції метро «Дарниця» на наявність вибухонебезпечних предметів.

Протягом останніх 4-х років було отримано 187 неправдивих анонімних повідомлень про замінування об’єктів Київського метрополітену.

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна сказала радник начальника КП "Київський метрополітен" Наталка Макогон.

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"За останні чотири роки, відколи ці випадки (анонімні повідомлення про мінування – УНІАН) розпочалися в столиці, і це стосується не тільки метрополітену, а й аеропортів, основних транспортних важливих об'єктів, метрополітен отримав вже 187 подібних дзвінків. В кожному разі залучаються правоохоронці, піротехніки, Служба безпеки України, проводиться детальна перевірка", - зазначила Макогон.

Коментуючи сьогоднішнє закриття станції метро "Дарниця" через інформацію про замінування, вона повідомила, що перевірка відповідними спеціалістами станції триває, але вже є на завершальній стадії. Макогон додала, що на цьому етапі перевірки ніяких небезпечних предметів на території станції не виявлено.

Як повідомляв УНІАН, близько 12.00 метрополітен столиці поінформував, що через анонімне повідомлення про замінування зачинено на вхід та вихід станцію метрополітену "Дарниця", проводиться перевірка.