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Станцію метро "Дарниця" у Києві зачинено на вхід та вихід

12:06, 12 листопада 2018
Інциденти
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Станцію "Дарниця" зачинено на вхід та вихід / фото metro.kiev.ua

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Про це повідомляє комунальне підприємство "Київський метрополітен" на сторінці у Facebook.

"Увага! Станцію "Дарниця" зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 листопада у Києві зачиняли на вхід і вихід станцію метро "Майдан Незалежності" через повідомлення про замінування. 

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Теги: #замінування#Київський метрополітен#метро Дарниця