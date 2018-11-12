Станцію метро "Дарниця" у Києві зачинено на вхід та вихід

Наразі поліція проводить перевірку повідомлення.

У Києві через анонімне повідомлення про замінування зачинено на вхід та вихід станцію метрополітену "Дарниця".

Читайте такожУ Києві вдруге за добу "замінували" станцію метро "Площа Льва Толстого"

Про це повідомляє комунальне підприємство "Київський метрополітен" на сторінці у Facebook.

"Увага! Станцію "Дарниця" зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 листопада у Києві зачиняли на вхід і вихід станцію метро "Майдан Незалежності" через повідомлення про замінування.