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На Дніпропетровщині досі мерзнуть два великих міста – у Кривому Розі опалення обіцяють вже завтра (відео)

18:57, 13 листопада 2018
Суспільство
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Завтра в усі оселі Кривого Рогу обіцяють дати тепло / фото УНІАН

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Як йдеться в сюжеті ТСН, у "Нафтогазі" звинувачують керівництво міської теплоцентралі, яке не підготувалося до зими, не отримало пільговий газ і як наслідок не змогло запустити всі котельні.

Вчорашня акція протесту під стінами теплоцентралі дала результат – питання боргу перед Нафтогазом начебто вирішили, останню котельню запустили та завтра в усі оселі обіцяють дати тепло.

Водночас, у Кам’янскому мерзне центр міста – опалення поки що не обіцяють. Місцева ТЕЦ через борги не отримала лімітів на газ. У мерії нині ведуть перемовини з Нафтогазом. Місцева температура вночі – -6, у школах оголосили вимушені канікули до 18 листопада. Дитячі садочки рятуються електрообігрівачами.

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Теги: #опалення#Кривий Ріг