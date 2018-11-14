Депутати місцевої ради Сміли виділили собі премій на 10 млн грн, але не змогли знайти 15 млн на опалення – Зубко

Він зазначив, що Кабмін не влаштовує те, як місцева влада розподіляє кошти громад.

Депутати місцевої ради міста Сміла (Черкаська область), де було провалено запуск опалювального сезону, виділили собі премій на 10 млн грн, але не змогли знайти 15 млн грн для запуску опалювального сезону в місті.

Про це в ході засідання уряду заявив віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко, підкресливши, що Кабмін не влаштовує те, як місцева влада, розподіляє кошти громад.

«Три місяці місцеві депутати шукали кошти, щоб дати гарантії й запустити опалення - це 15 млн грн. Водночас, на стимулюючі виплати за інтенсивність, за напруженість роботи співробітникам місцевої ради Сміли було виплачено 10 млн грн. Таких же премій на всю соціально-культурну сферу було виділено 5 млн грн. У мене питання, чи ефективно використовуються кошти, які сьогодні спрямовує держава на місцевий рівень? Я вважаю, що ні», - зазначив Зубко.

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«Якщо ми виплачуємо премії й не можемо знайти кошти, щоб вчасно підключити опалення, вибачте, але такий підхід нас не влаштовує, як уряд, так і парламент», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Гройсман заявив, що уряд може звернутися до Верховної Ради з поданням про відставку мерів міст, де був провалений нормальний старт опалювального сезону.

У місті Сміла (Черкаська область) через відсутність теплопостачання через борги теплопостачальної компанії перед «Нафтогазом України» призупинили роботу школи та дитячі садки, лікарні працюють в обмеженому режимі. У місті оголошено надзвичайний стан.

Як повідомляв УНІАН, у Смілі оголосили НС за відсутності тепла.