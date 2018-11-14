У вінницькому офісі ІТ-компанії LetyShops влаштували обшуки (відео)

За словами власника компанії Ігора Гнатовського, він не розуміє причин обшуку.

Правоохоронці прийшли з обшуками до вінницького офісу компанії LetyShops. Паралельно обшуки влаштували в офісі та квартирі власника компанії.

Про це у Facebook повідомила спільнота «IT-Association Vinnytsia».

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«Саме зараз у Вінниці проходить обшук однієї з найбільших ІТ-компаній Letyshops співробітниками Київського СБУ за рішенням Печерського суду. Ніяких документів співробітники не надали. Наразі, представники Vinnytsia IT-Association знаходяться на місці. Деталі – згодом», - йдеться у дописі, що було опубліковано зранку 14 листопада.

В подальшому асоціація повідомила, що представники СБУ закрили директора і власника Letyshops на його ж особистій квартирі.

«Наразі, представники СБУ не впускають правоохоронні органи до квартири директора та власника однієї з найбільших ІТ-компаній Вінниці Letyshops. Адвокат на місці. Паралельно, представники СБУ проводять несанкціонований обшук у офісі компанії», – йшлося у повідомленні.

Як зазначили в IT-Association Vinnytsia вже по завершенню обшуку, за словами власника сервісу Letyshops Ігора Гнатовського, він не розуміє причин обшуку в офісі компанії та квартирі.

Попри це, компанія продовжує свою роботу і вирішує ситуацію - юристи вже готують юридичне обгрунтування і офіційну позицію.

Компанія «LetyShops» є одним з найбільших кешбек-сервісів, її послугами користуються близько 6 млн клієнтів.

Нагадаємо, в лютому правоохоронці вилучили на підприємстві "Квазар" у Києві 400 ферм для майнінгу криптовалют, які нібито використовували для фінансування терористичних організацій "ДНР/ЛНР" за допомогою конвертації криптовалют.