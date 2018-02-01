Криптовалюта не дає спокою: силовики вломилися на завод "Квазар" та звинуватили майнерів у фінансуванні бойовиків

Так звані "ферми" з вирощування криптовалют нібито були організовані в Києві та області, і в Черкасах.

Правоохоронці вилучили на підприємстві "Квазар" у Києві 400 ферм для майнінгу криптовалют, які нібито використовували для фінансування терористичних організацій "ДНР/ЛНР" за допомогою конвертації криптовалют.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник генерального прокурора України - головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив сьогодні на брифінгу в Києві, додавши, що так звані "ферми" з вирощування криптовалют були організовані в Києві та області і в Черкасах.

«Сьогодні в першій половині дня завершено ряд обшуків в Києві, Київській області та Черкасах, за результатами яких було припинено діяльність, яка пов'язана з використанням обладнання для видобутку криптовалют, частина коштів яких через електронні гаманці Qiwi і Яндекс.Гроші, які офіційно заборонені на території України, спрямовувались для фінансування незаконних збройних формувань "ЛНР" і "ДНР" саме для закупівлі військового екіпірування, спорядження, зброї і боєприпасів», - заявив він.

За даними Матіоса, за результатами обшуків в одному із підприємств міста Києва, «зокрема це ПАТ «Квазар» на декількох майданчиках декількох поверхів було виявлено та вилучено та зараз закінчується документально-процесуально оформлення більше 400 ферм для майнінгу криптовалют і більше тисячі блоків живлення, понад тисячі відеокарт, близько 1,5 тис. жорстких дисків, близько 500 материнських плат, ноутбуки, системні блоки, документи, які в тому числі підтверджують перерахування коштів на територію з банківськими реквізитами РФ».

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Також за його словами, слідством встановлена особа, яка організувала це виробництво.

«Здобуті дані про коло осіб, які сприяли незаконному ввезенню товарів подвійного призначення. Зараз вживаються заходи для знаходження організатора цієї незаконної оборудки, а також його доправлення до органів досудового розслідування», - додав Матіос.

При цьому, на уточнюючі запитання журналістів, він не назвав банки через які здійснювались обготівковування криптовалют та суми переведених коштів.

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