Столиця оговтується після учорашнього снігопаду (відео)

У Києві вночі прибирали сніг та проводили роботи з ліквідації ожеледиці майже 340 одиниць спецтехніки.

Упродовж ночі дороги та вулиці столиці прибирали від снігу 339 одиниць снігоприбиральної техніки.

Як повідомляє прес-служба комунальній корпорації КК «Київавтодор», також до робіт залучено 61 бригаду з ручного прибирання.

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"Прибирання від снігу магістральних доріг та головних вулиць районного значення проводилося «великими» та «малими» колонами спецтехніки, адже саме такий підхід забезпечує ефективне та якісне очищення. Для прибирання тротуарів, зупинок громадського транспорту, підходів до наземних та підземних пішохідних переходів, які обслуговують «автодорівці», були залучені як бригади з ручного прибирання, так і малогабаритна маневрена спецтехніка", - йдеться в повідомленні.

Крім того, дорожники неодноразово проводили обробку посипальними матеріалами доріг, тротуарів, сходових маршів підземних пішохідних переходів, підходів до наземних переходів та зупинок громадського транспорту посипальними матеріалами через ожеледицю, що утворилася після дощу в поєднанні з мінусовою температурою повітря у середу ввечері.

За добу було використано майже 2 тис. тонн солі та 1,5 тис. тонн піщано-соляної суміші.

"Упродовж дня синоптики обіцяють температуру повітря у столиці близько 0 С, тому комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв бути на дорогах уважними та обережними, не порушувати швидкісний режим та тримати дистанцію", - зазначається в повідомленні.

Крім того у Києві аншлаг на шиномонтажах. Незважаючи на попередження синоптиків, більшість водіїв не встигли замінити літні шини. І лише із початком снігопаду кинулися перевзувати свої авто у зимову гуму. Через це до автомайстрів утворилися величезні черги.

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