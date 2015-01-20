Передано до суду справу полковника міліції за розгін Майдану в Харкові

Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Харківської області. "Встановлено, що за вказівкою полковника міліції, який повинен був забезпечувати охорону громадського порядку біля Академії внутрішніх військ МВС 19 лютого 2014 року, почався розгін мітингувальників. Співробітники правоохоронних органів фактично застосували силу до мирних неозброєних людей. Декілька громадян отримали тілесні ушкодження",- йдеться в повідомленні.

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Крім того, повідомляється, що через недбалість колишнього міліціонера до периметру, який був сторений і охоронявся міліціонерами, безперешкодно зайшли близько 100 так званих "тітушок", які побили мітингувальників, нанесли тілесні ушкодження представникам ЗМІ і розбили камери операторам кількох телеканалів.