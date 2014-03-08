У Харкові відкрили провадження за фактом захоплення 1 березня будівлі ОДА

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, провадження відкрито за ч.1 ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України.

Читайте такожНовий губернатор Харківщини закликає «накласти мораторій на сепаратизм»

На сайті облуправління міліції розміщено 25 фотографій, на яких зафіксовані учасники штурму будівлі.

«У зв’язку з проведенням відповідних слідчих дій міліція просить усіх свідків, очевидців та учасників подій, а також усіх, хто впізнав на фотоілюстраціях осіб, які брали участь у масових заворушеннях, що відбулися у березні на вулиці Сумській, 64, у місті Харкові, звернутися за телефонами 73-08-224, 067-911-30-44», - зазначили в міліції.

Читайте такожРосійський прапор на Харківську ОДА повісив москвич

Як повідомляв УНІАН, 1 березня після мітингу на площі Свободи кілька сотень агресивно налаштованих людей, частина з яких тримала російські прапори та мала георгіївську стрічку на одязі, увірвалися до приміщення облдержадміністрації, де забарикадувалися прихильники Євромайдану. Під час сутичок постраждало більше 100 осіб.