Екс-охоронець Саакашвілі бачив людей, які розстрілювали активістів і силовиків на Майдані – адвокат

Адвокати екс-«беркутівців» стверджують, що двоє громадян Грузії можуть повідомити в суді, хто стріляв по активістах та правоохоронцях 20 лютого 2014 року з будівлі консерваторії та готелю “Україна” в центрі Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні Святошинського райсуду Києва адвокат Олександр Горошинський подав відповідне клопотання.

Адвокат просить суд допитати двох осіб, які, за його словами, можуть надати свідчення стосовно подій 20 лютого 2014 року в центрі столиці, а саме - можуть розповісти, що бачили, як треті особи вели вогонь по мітингувальниках та правоохоронцях з будівель Національної музичної академії та готелю “Україна”.

Горошинський уточнив, що мова йде про двох громадян Грузії, які нині проживають у Вірменії. Їх імена Коба Нергадзе та Олександр Ревазішвілі.

Один з них, за твердженням Горошинського, був охоронцем Міхеїла Саакашвілі в часи його президентства в Грузії.

Читайте такожНардеп Луценко звинуватив МВС у гальмуванні розслідування злочинів проти Майдану (відео)

“У нас у всіх виникла можливість допитати осіб, які були безпосередніми очевидцями, свідками, учасниками того, як невстановленими особами із застосуванням вогнепальної зброї вівся вогонь як по протестувальниках, так і по правоохоронцях з готелю “Україна” та консерваторії. Якщо ми зможемо їх допитати, то зможемо об’єктивно встановити істину”, - сказав Горошинський.

Також він повідомив, яким чином захист «беркутівців» вийшов на цих двох осіб.

За словами адвоката, це сталося випадково: 23 листопада на одному з українських телеканалів у політичній передачі брали участь народний депутат Вадим Рабінович та Саакашвілі. Рабінович повідомив, що особисто спілкувався зі службовими особами з Грузії, а також спілкувався з громадянином Грузії, генералом Тристаном Циталашвілі, якому відомо про обставини ведення вогню з готелю “Україна” і консерваторії.

Горошинський також зазначив, що того ж дня намагався зв’язатися з Рабіновичем через Facebook, а також з Циталашвілі, щоб попросити їх розповісти про обставини подій в центрі Києва адвокатам екс-«беркутівців».

За словами Горошинського, на сьогодні Рабінович не відповів, проте на зв’язок вийшов Циталашвілі, який погодився надати таку інформацію.

Адвокат повідомив, що за допомогою Циталашвілі захисникам вдалося вийти на зв’язок з Нергадзе та Ревазішвілі. Горошинський повідомив, що адвокати зустрічалися з цими двома потенційними свідками, і вони погодилися взяти участь у допиті у справі екс-«беркутівців». При цьому, за словами адвоката, ці особи зазначили, що бояться приїжджати в Україну, оскільки вважають, що тут є небезпека їхньому життю, так само як і повертатися на власну батьківщину — у Грузію. Наразі вони тимчасово проживають у Вірменії.

«Вони повідомили, що дійсно прибули в Україну. Нергадзе у той час працював у службі безпеки Грузії, яка охороняла та виконувала завдання колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Нергадзе, як особа, що перебувала у цьому спецпідрозділі, йому надійшов наказ від такої особи як Мамука Мамуашвілі, який на той час очолював службу безпеки. Нергадзе очолював групу із 10 осіб, і їм надійшов наказ приїхати в Україну для допомоги українському народу. Вони прибули у Київ і були на Майдані», - зазначив адвокат.

За його словами, Нергадзе та Ревазішвілі можуть надати покази про розстріли людей на Майдані.

«Інший свідок — Ревазішвілі повідомив, що прибув до Києва на прохання тих осіб, яких він назвав, з метою допомогти мітингувальникам. Вони обидва повідомили нам, що отримали гроші за участь в акції протесту. Зокрема, 20 лютого один з них перебував у приміщенні консерваторії, мова йде про Ревазішвілі, де був безпосереднім очевидцем, як з консерваторії вівся вогонь по правоохоронцях та протестувальниках. Він називає склад осіб, зброю, поверх, з якого вівся вогонь, і час, коли це було. Нергадзе також перебував у складі групи осіб в готелі “Україна” і також був очевидцем, як група осіб, серед яких були і грузини, і українці, і прибалти, вели вогонь з вогнепальної зброї по мітингувальниках та правоохоронцях. Він також називає час, поверх та зброю і називає мету для чого це відбувалось», - стверджує Горошинський.

Він попросив суд визнати цих двох осіб як свідків сторони захисту та допитати їх у порядку міжнародної правової допомоги з території Вірменії, де вони зараз знаходяться.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України у 2014 році передала до суду кримінальне провадження стосовно екс-«беркутівців» Сергія Зінченка й Павла Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування й направили до суду кримінальне провадження стосовно ще трьох екс-«беркутівців» Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується скоєння теракту, перевищення службових обов’язків, умисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховання зброї після вчинення злочину. Кримінальні провадження щодо всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об’єднані в одне.