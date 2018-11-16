$80 тисяч за нирку і фіктивні шлюби з іноземцями: журналісти з'ясували, як працює чорний ринок трансплантології в Україні (відео)

Журналістам "Грошей" також вдалося встановити особу чорного трансплантолога, який погрожував порізати їх колегу на органи.

Журналісти з'ясували, як працює в Україні чорний ринок трансплантології, на якому свою нирку можна продати за 80 тисяч доларів шляхом фіктивного шлюбу з іноземцями.

Про це йдеться в сюжеті програми «Гроші».

Нелегальний ринок чорної трансплантології зростає щодня. Наприклад, за нирку можна отримати до 80 тисяч доларів, але інші органи також в потребі і коштують наче елітна іномарка.

«Куплю печінку – 450 тис. євро. Це звичайні оголошення, яких у інтернеті сотні. Під ними десятки коментарів від тих, хто згоден за такі гроші продати свої органи», - відзначає журналістка-розслідувач Олена Кононенко.

Вона пояснює, що спочатку треба надіслати «трансплантологам» свої дані, зокрема: вік, стан здоров'я, групу крові. Після цього, зазвичай з прихованого номеру, надходить дзвінок з уточненням даних, а вже потім призначається зустріч у людяному місті, де можна легко «загубитись» посереднику в разі чого. Але у першу зустріч, дівчину підозрюють у співпразі із журналістами, і зустріч зривається.

Згодом нирку журналістки-розслідувача вже інші чорні трансплантологи погоджуються купити за 30 тисяч доларів.

«Виявляється тут, у Львові, працює схема фіктивного одруження з іноземцем. І тому він матиме право отримати від близького родича органи за згодою сторін. Вправні нотаріуси зроблять все за лічені години. Мені залишається лише підписати папери та лягти на операційний стіл» - розповіла журналістка.

За день до зустрічі з чорними трансплантологами її попросили вислати фото паспорта та інші документи для проведення операції. Але наступного ранку, після зустрічі та уважної перевірки особистих даних, їй відмовили.

Наступного разу журналістка спробувала використати фото фіктивних документів. Вона вийшла на посередника між українськими донорами та іноземцями, які потребують пересадки. Посередник пообіцяв заплатити «майбутньому донору» 80 тис. доларів за нирку. Операцію начебто повинні були зробити у столичному центрі лапароскопічної хірургії.

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«Чому іноземці звертаються в інші країни? Тому що у нас (в Україні, - ред.) все можна вирішити за гроші», - підкреслив у розмові з нею посередник.

Згодом він почав вимагати від Олени Кононенко гроші за аналізи наперед. Однак ціна на них була значно вища, ніж за стандартні медичні процедури. Журналістка в останній момент відклала предоплату, у відповідь на що почала отримувати від нього погрози.

«Але тепер все буде по іншому, і життя твоє незабаром зміниться, тільки в який бік? Це питання», - йдеться у SMS, яке прийшло журналістці. Крім того, чоловік почав телефонувати і погрожувати вбивством. «І тепер пам'ятай, в будь-якому випадку, наступна зустріч для тебе буде безкоштовною, і ти віддаси безкоштовно те, що зараз хочеш продати», - написав посередник.

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Журналістці програми «Гроші» довелося звернутися через погрози до поліції, а згодом – було встановлена і оссобистість посередника чорних трансплантологів.

«І нам вдається встановити його – Козаков Сергій Михайлович, 1971 року народження. Прописаний в місті Покров, колишнє Орджонікідзе. Раніше судимий за нанесення тілесних ушкоджень та погрози фізичної розправи», - йдеться у сюжеті.

Як раніше повідомляв УНІАН, журналістці «Грошей» каналу «1+1» Олені Кононенко, яка довгий час займається розслідуванням схем незаконного продажу людських органів в Україні, погрожували фізичною розправою, а канал «1+1» просив глядачів долучитися до впізнання погрожувача.