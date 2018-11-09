Журналістці «Грошей» погрожують фізичною розправою (фото)

Канал «1+1» просить глядачів долучитися до впізнання погрожувача.

Журналістка програми «Гроші» каналу «1+1» Олена Кононенко довгий час займається розслідуванням схем незаконного продажу людських органів в Україні.

В процесі занурення у цю таємну сферу вона почала отримувати погрози від людини, що, ймовірно, є посередником у протизаконних операціях із органами. На адресу Кононенко стали надходити дзвінки та повідомлення із образами та погрозами, у яких, зокрема, зловмисник заявляє про намір забрати «безкоштовно те, що вона хотіла продати».

В зв’язку із цим журналістка вже написала заяву до поліції.

Канал «1+1» звертається до усіх глядачів із проханням долучитися до впізнання людини, яка погрожує журналістці. Якщо вам відома будь-яка інформація про людину на фото, просимо повідомити її за телефоном 0444941193 або на пошту grosh@groshi.1plus1.ua