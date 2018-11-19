"Цілував і шепотів на вушко": Цекало зловили на зраді сестрі Брежнєвої - ЗМІ (відео)

З нинішньою дружиною Вікторією Галушкою, сестрою Віри Брежнєвої, шоумен познайомився в Києві більше десяти років тому.

Популярного російського продюсера Олександра Цекало, який одружений на сестрі Віри Брежнєвої, зловили на зраді. Чоловік засвітився в ресторані разом з невідомою брюнеткою.

Цекало не соромився демонструвати почуття: пара цілувалася, продюсер нашіптував своїй супутниці щось на вухо і ніжно торкався губами до рук. Про це повідомляє російське видання "СтарХіт".

Читайте такожФотографії повністю оголеної Ріанни "злили" в мережуУ розпорядженні видання опинилися кадри, зроблені нещодавно в італійському ресторані в центрі столиці. Там продюсер в присутності відвідувачів і друзів, серед яких був актор Ігор Жижикін, не соромився демонструвати почуття до жагучої брюнетки: зливався з нею в пристрасних поцілунках, нашіптував щось на вухо і ніжно торкався губами до рук.

Покинули заклад Олександр і його супутниця близько години ночі також разом. Проте поки невідомо, ким є подруга відомого продюсера.

З нинішньою дружиною Вікторією Галушкою, сестрою Віри Брежнєвої, шоумен познайомився в Києві більше десяти років тому.

Як повідомляв УНІАН, у соцмережах обговорюють, що шлюб співачки Ані Лорак і турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, якого нещодавно викрили у зраді, рухається до розлучення. Однак, за словами астролога Влад Росса, розлученням в гороскопі співачки не пахне.



