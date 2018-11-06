"Розлученням не пахне": астролог розповів, що буде зі шлюбом Ані Лорак

Ані Лорак швидше чекає вдівство, ніж розлучення з Муратом Налчаджіоглу, наголосив Влад Росс.

У соцмережах обговорюють, що шлюб співачки Ані Лорак і турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, якого нещодавно викрили у зраді, рухається до розлучення.

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Однак, за словами астролога Влад Росса, розлученням в гороскопі співачки не пахне. "У гороскопі Ані Лорак чітко проглядається не розлучення, а вдівство. У гороскопі Лорак Венера в поєднанні з Ураном. Венера – це символ шлюбу, відносин, любові, а Уран, що символізує несподівані розставання, знаходиться в Скорпіоні, знаці смерті", - зазначив Росс в коментарі "Главреду".

"Вона швидше стане вдовою, причому кілька разів. Або будь-який її шлюб розпадеться рано чи пізно", - сказав експерт.

Астролог також зазначив, що Ані Лорак і Мурат за гороскопом підходять один одному.

"З іншого боку, за знаками зодіаку Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу один одному підходять: вона – Ваги (народилася 27 вересня 1978 року), він – Близнюки (народився 12 червня 1977 року). У них багато спільного. Тому, якщо вони розлучаться, то раптово, і, швидше за все, це буде пов'язано з відходом з життя її чоловіка", - резюмував він.