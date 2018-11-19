Парубій підтвердив, що Об’єднавчий собор відбудеться у Києві на початку грудня

27-29 листопада у Стамбулі відбудеться Синод Вселенського патріархату, який затвердить текст томосу для Православної церкви в Україні.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій прогнозує, що Об’єднавчий собор відбудеться у Києві на початку грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Як зауважив Парубій, сьогодні вранці він «із Вселенської патріархії отримав інформацію» і вважає за потрібне «поділитися з вами, бо це стосується майбутнього Української помісної православної церкви - 27-29 листопада у Стамбулі відбудеться Синод Вселенського патріархату, який затвердить текст томосу для Православної церкви в Україні».

Як заявив голова парламенту, під цим томосом поставлять підписи усі члени Синоду Константинопольскої православної церкви.

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Парубій наголосив, що це відкриває шлях для «оголошення Всеукраїнського архієрейського об’єднавчого собору в Києві», і додав, що «попередньо планується, що він відбудеться на початку грудня в Києві».

За словами Парубія, цю інформацію він повідомив для того, щоб не було «дискусії з приводу різних дат».

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

Колишній прес-секретар предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату протоієрей Георгій Коваленко стверджував, що Об'єднавчий собор відбудеться 22 листопада.