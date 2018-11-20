Скандал з передачею Лаври: активісти планують влаштувати мітинг під стінами Почаївської міськради (відео)

У міськраді розглядатимуть питання про передачу трьох земельних ділянок навколо Свято-Успенської Лаври з комунальної власності церкві МП.

Активісти планують влаштувати протест під стінами Почаївської міськради. Про це розповідається у сюжеті ТСН. Читайте такожНа Тернопільщині поліція відкрила справу через передачу УПЦ МП Почаївської лаври У міськраді розглядатимуть питання про передачу трьох земельних ділянок навколо Свято-Успенської Лаври з комунальної власності церкві МП. Напередодні активісти оприлюднили відео, на якому начебто монах Почаївської Лаври пропонує пів тисячі євро депутату міськради за позитивне голосування.

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