Укравтодор назвав усі заблоковані "євробляхерами" дороги в Україні

У деяких областях акції протесту вже завершено, рух дорогами відновлено.

Сьогодні у понад півсотні міст проходять акції протесту власників автомобілів з іноземною реєстрацією. Простести супроводжуються перекриттям доріг, у тому числі і держаного значення.

Укравтодор назвав усі перекриті через протести дороги станом на 12.00.

Волинська область

20.11.2018 р., з 10.00 перекрито рух на а/д М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, км 140+300 (с. Княгининок Луцького району), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

З 11.00 перекрито рух на а/д М-07 Київ – Ковель – Ягодин, км 503+300 (с. Старовойтове Любомльського району), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Читайте також"Євробляхери" заблокували перехід на білорусько-українському кордоні

Житомирська область

20.11.2018 р., з 10.00 перекрито рух на а/д М-06 Київ – Чоп, км 133+950 (с. Вереси), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Закарпатська область

20.11.2018 р., з 11.00. перекрито рух на а/д М-06 Київ – Чоп, км 717+400 (с. Нижні Ворота), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Кіровоградська область

20.11.2018 р., з 10.20 перекрито рух транспорту на а/д М-06 Київ – Чоп, км 585+900 (с. Розвадів Миколаївського району), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Львівська область

З 11.00. перекрито рух транспорту на а/д М-06 Київ – Чоп, км 500+900 (с. Старий Милятин Буського району), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Миколаївська область

20.11.2018 р., з 10.30 перекрито рух транспорту на а/д Н-24 Благовіщенське – Миколаїв, км 224+700 (виїзд з м. Миколаїв, біля АЗС «WOG»), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Читайте такожУ Києві "євробляхери" заблокували громадський транспорт - введено оперативне положення (відео)

Одеська область

20.11.2018 р., з 10.00 перекрито рух на а/д М-05 Київ – Одеса, км 450+500 (лівий проїзд), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Полтавська область

20.11.2018 р., з 9.20 перекрито рух на а/д М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 332+350, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Рівненська область

20.11.2018 р., з 10.00 частково перекрито рух на а/д М-06 Київ – Чоп, км 322 (біля АЗС «Сокар»), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

20.11.2018 р., з 10.00 частково перекрито рух на а/д М-07 Київ – Ковель – Ягодин, км 307, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Тернопільська область

20.11.2018 р., з 11.00 частково перекрито рух на а/д М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, км 154, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Читайте такожНа Рівненщині "євробляхер" під час акції намагався наїхати на поліцейського

Харківська область

20.11.2018 р., з 10.00 перекрито рух на а/д М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 515 – км 516, шляхом безперервного руху по пішоходному переходу.

Херсонська область

20.11.2018 р., з 10.00 частково перекрито рух на а/д М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, км 206, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

З 10.30 перекрито рух на а/д Р-47 Херсон – Нова Каховка – Генічеськ, км 57, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Хмельницька область

20.11.2018 р., з 10.30 перекрито рух на а/д Н-03 Житомир – Чернівці, км 285+432 (с. Смотрич, Кам'янець-Подільського району) та Н-25 Городище – Рівне – Старокостянтинів, км 249+320 (м. Шепетівка), шляхом безперервного руху по пішохідних переходах.

Черкаська область

20.11.2018 р., з 10.00 перекрито рух на а/д М-05 Київ – Одеса, км 210, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу. Організовано реверсний рух транспорту.

20.11.2018 р., з 11.00. перекрито рух на а/д Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань, км 11 (с. Благодатне), шляхом безперервного руху по пішоходному переходу. Організовано реверсний рух транспорту.

Читайте такожНа Одещині "євробляхери" частково заблокували трасу Одеса - Київ

Також зазначається, що акцію протесту на трасі Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв у Кіровоградській області вже завершено, рух транспорту відновлено.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада Верховна Рада ухвалила закони «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» (№8487), метою якого є зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах, та «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» (№8488) щодо посилення контролю за переміщенням і перебуванням в країні транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Президент ще не підписав ці закони.

Громадська організація «Авто Євро Сила» виступає проти норм цих законопроектів й у багатьох містах країни організувала акцію «За доступне авто». Акція розпочалась зранку і триватиме до виконання вимог активістів.l