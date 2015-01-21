На Харківщині затримали членів угруповання "Слобожанське козацтво", які торгували зброєю

У селищі Високий Харківського района Харківської області вчора в рамках антитерористичних заходів затримано 5 членів організованої злочинної групи, які займалися виготовленням та торгівлею зброєю та боєприпасами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам в Харкові міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

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За його словами, члени злочинної групи були затримані ввечері 20 січня.

Аваков наголосив, що злочинці займалися виготовленням та збутом гранат Ф-1, саморобних вибухових пристроїв та патронів.

Під час проведених обшуків у них було вилучено 38 гранат Ф-1, близько 3 тисяч патронів, а також автомати та гвинтівки.

За словами Авакова, в рамках відкритого кримінального провадження за ст. 263 (незаконне зберігання та розповсюдження зброї) КК України у злочинців була проведена оперативна закупка патронів та гранат.

За словами міністра, члени злочинної групи позиціонують себе як регіональне громадське об'єднання «Слобожанське козацтво».

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«Я не виключаю, що слідство доведе, що ця група брала участь в низці терористичних актів у Харківській області», - наголосив Аваков.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом в Харкові почастішали випадки терористичних дій. Останній випадок стався 19 січня – біля будівлі Московського райсуду Харкова стався вибух, внаслідок якого постраждали люди. Попередня кваліфікація злочину – терористичний акт. У зв’язку з терактом усі правоохоронні органи переведені на посилений режим несення служби.