В анексованому Криму заборонили подовжувати біженцям з Донбасу дозвіл на перебування
12:21, 22 січня 2015Суспільство
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Імміграційна служба Росії в окупованому Криму з 14 січня поточного року своїм спеціальним указом заборонила подовжувати «пільговий» режим перебування громадян України на території півострова.
REUTERS
Відповідні оголошення з'явилися біля офісів міграційної служби, повідомляє Керч.ФМ з посиланням на Новини Криму.
Зокрема, так звана «кримська влада» перевела переселенців у загальне положення іноземних громадян в РФ.
«Вказівка УФМС Росії по Республіці Крим від 11 грудня 2014 року № МС-15/689 в частині продовження громадянам України, які вимушено залишили територію своєї держави, терміном на 180 діб вважати таким, що втратив», - йдеться в оголошенні.
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Таким чином, біженці з Донбасу не можуть перебувати більше трьох місяців без дозволу на роботу і один рік при наявності цього дозволу в анексованому Криму.
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