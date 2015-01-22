В анексованому Криму заборонили подовжувати біженцям з Донбасу дозвіл на перебування

Відповідні оголошення з'явилися біля офісів міграційної служби, повідомляє Керч.ФМ з посиланням на Новини Криму.

Зокрема, так звана «кримська влада» перевела переселенців у загальне положення іноземних громадян в РФ.

«Вказівка УФМС Росії по Республіці Крим від 11 грудня 2014 року № МС-15/689 в частині продовження громадянам України, які вимушено залишили територію своєї держави, терміном на 180 діб вважати таким, що втратив», - йдеться в оголошенні.

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Таким чином, біженці з Донбасу не можуть перебувати більше трьох місяців без дозволу на роботу і один рік при наявності цього дозволу в анексованому Криму.