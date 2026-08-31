Після візиту глави ЦРУ Путін прийняв рішення про ескалацію війни, – The Economist

Путін загнаний у кут і намагається зберегти свою владу та життя.

Російський диктатор Володимир Путін після кількох тижнів роздумів влітку, судячи з усього, прийняв рішення про ескалацію, щоб зберегти свою владу і життя. Про це пише The Economist, посилаючись на заяви джерел, наближених до Кремля.

При цьому один із давніх соратників Путіна каже, що той, ймовірно, сприйняв візит голови ЦРУ Джона Реткліффа як ознаку американської слабкості. За словами джерела, саме так Путін інтерпретував візит до Москви в листопаді 2021 року Білла Бернса, директора ЦРУ за часів Джо Байдена, який намагався застерегти його від вторгнення в Україну.

"Ніхто не може знати, що коїться в голові Путіна. Але причини ескалації війни, як і саме рішення про вторгнення, мають внутрішній характер. Його головною метою завжди було збереження власної влади і, зрештою, свого життя", – зазначає видання.

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Головні проблеми Путіна

Одна з головних проблем для Кремля – зникнення мовчазної згоди громадськості на війну. Довіра до телевізійної пропаганди падає, а молоді люди розміщують у соціальних мережах заклики до припинення війни. Рейтинг схвалення Путіна знижується.

Настрої серед еліти ще більш песимістичні. За словами одного інсайдера, головна проблема полягає не стільки в економіці чи відсутності військових успіхів, скільки в марно витраченому часі: яким би не був результат, майже п’ять років – це провал. Зростає відчуття, що цар голий, каже інший представник еліти.

І хоча жодна з економічних чи політичних проблем Росії не є фатальною для Путіна, проте ним керує логіка його режиму: ніколи не показувати слабкість, зазначає видання:

"Російська система відрізняється високою терпимістю до насильства, але не прощає невдач. Ймовірно, (Путін) вважає, що припинення війни без досягнення навіть мінімальної мети – захоплення всього Донбасу – наражатиме його на фізичну небезпеку. "Мене повісять", – казав він деяким зі своїх приятелів у якийсь момент під час війни, за словами інсайдера".

Однак продовження війни в її нинішньому вигляді також не є рішенням – воно просто поглинає економічні ресурси й розтрачує політичний капітал, каже один із представників російської еліти.

Усе це може зробити ескалацію привабливою для Путіна, проте поки що незрозуміло, як він діятиме, зазначає видання.

Росія, ймовірно, посилить гібридну війну та саботаж проти союзників України, а також атакуватиме шляхи постачання з Європи до України. Західні розвідувальні агентства побоюються, що Росія може атакувати заводи в Європі, які виробляють матеріали для військових потреб України.

Усередині України ескалація означає розширення масштабів заходів, які Росія вже вживає. 30 серпня Міністерство оборони Росії заявило про підготовку масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Що стосується наземної війни, російські джерела стверджують, що Путін має намір кинути в м’ясорубку ще 300 000–400 000 осіб.

Директор ЦРУ запропонував тристоронні переговори

Директор ЦРУ Джон Реткліфф під час свого візиту до Москви запропонував провести тристоронню зустріч між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним, щоб покласти край війні.

У відповідь на це прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що саміт можна провести, але лише для закріплення домовленостей.

Як заявляв міністр оборони України Євген Хмара, Росія не збирається обмежуватися захопленням окремих областей України, а прагне встановити контроль над усією країною.

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