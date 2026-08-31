Франція створює 'супер-Rafale' із новим радаром і гіперзвуковою зброєю

Новий F5 отримає потужнішу електроніку, вдосконалену систему радіоелектронної боротьби, новий двигун і зможе взаємодіяти з бойовим безпілотником.

Французька авіабудівна компанія Dassault Aviation розробляє нову версію багатоцільового винищувача Rafale – стандарт F5. У самій компанії його вже називають "супер-Rafale", пише CNEWS.

Очікується, що новий літак почне надходити на озброєння французьких збройних сил у період між 2033 та 2035 роками. Лише після цього винищувач планують запропонувати іноземним замовникам.

Про перспективний літак розповів генеральний директор Dassault Aviation Ерік Трапп'є. За його словами, розробка F5 є вимогою французьких військових, а компанія має намір дотриматися запланованих термінів.

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Франція робить ставку на Rafale

Розробка F5 набула особливого значення після проблем із європейською програмою винищувача нового покоління Future Combat Air System. Французька Dassault Aviation та європейський консорціум Airbus не змогли домовитися про розподіл ролей у проєкті.

У результаті Париж вирішив зосередитися на подальшому розвитку власного винищувача.

"Наразі спільної розробки з іноземними країнами немає", – заявив Трапп'є, водночас не виключивши можливості майбутнього партнерства.

Що зміниться у Rafale F5

Нова модифікація має отримати цілий комплекс технологічних оновлень. Серед них – новий радар, потужніша обчислювальна архітектура та модернізована система радіоелектронної боротьби Spectra.

Також для літака розробляють двигун T-REX із тягою близько 9 тонн.

Ще однією важливою особливістю стане можливість застосування французької гіперзвукової ядерної ракети ASN4G. Вона має прийти на зміну нинішній ASMPA-R приблизно з 2035 року.

Таким чином, Rafale F5 має стати не просто оновленою версією вже відомого винищувача, а важливою складовою французької системи стратегічного стримування.

Винищувач працюватиме разом із безпілотником

Ще одна ключова особливість F5 – здатність діяти спільно з безпілотним літальним апаратом із низькою помітністю.

Йдеться про перспективний бойовий безпілотник, який розроблятимуть на основі демонстратора nEUROn. Він має виконувати розвідувальні завдання та проникати в глибоко захищений повітряний простір ще до появи там Rafale.

Така концепція дозволить розподілити завдання між пілотованим винищувачем і безпілотником: дрон зможе діяти попереду, збирати розвіддані та допомагати долати ворожу систему протиповітряної оборони, тоді як Rafale залишатиметься основною бойовою платформою.

Французьке законодавство про військове програмування також передбачає перенесення постачання близько двох десятків Rafale, щоб їх одразу можна було виготовляти у перспективному стандарті F5.

Втім, іноземним покупцям доведеться набратися терпіння. За словами Еріка Трапп'є, експортні поставки Rafale F5 розпочнуться не раніше 2035 року.

Rafale: головні говини

Раніше французька Dassault Aviation опублікувала свої результати за перше півріччя 2026 року. Компанія показала чистий обсяг продажів на 4,157 млрд євро період, які стали вищими показниками за перше півріччя 2025 року з 2,854 млрд євро.

Для України темпи виробництва винищувачів та поточний кейс замовлень мають справді практичне значення, враховуючи домовленість щодо закупівлі 16 винищувачів Rafale, які мають бути поставлені у 2028-2029 роках.

Президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці про отримання Україною літаків Rafale. Україна отримає 4 з 16 літаків Rafale одразу після проходження пілотами навчання.

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