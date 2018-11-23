У мертвому місті Прип'ять встановили "артефакт" (відео, фотогалерея)

Покинуту Прип'ять "оживили" за допомогою арт-інсталяції.

Повністю знеструмлена ще понад тридцять років тому Прип'ять засяяла.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Величезна арт-скульптура - підвішена на підйомному крані зірка, а навколо неї екрани, покликана привернути увагу до інформації, яку споживаємо. Інтерактивна діджитал-скульптура отримала назву "Артефакт".

Читайте такожУ Чорнобильській зоні відкрили першу сонячну електростанцію (фото)

Ідея створення "Артефакту" взята з повісті братів Стругацьких "Пікнік на узбіччі", та фільму Тарковського "Сталкер". Разом зі скульптурою було презентовано саундтрек з використанням "Звуків Чорнобиля", написаний автором проекту українським музикантом RASSVET разом з французом, номінантом Греммі Крістофом Етьє. Ця презентація стала одночасно відкриттям однойменного міжнародного проекту, мета якого – боротьба з новинними фейками та маніпулюванням інформацією.

Місце вибрали не випадково. Аварія на ЧАЕС - яскравий приклад маніпулювання та приховування справжніх масштабів трагедії.