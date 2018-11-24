Астролог розповів, коли зникнуть країни і кордони

Астролог заявив, що в епоху Водолія територіальні проблеми відійдуть на другий план.

Незабаром територіальні проблеми України відійдуть на другий план, а головним завданням стане економіка.

Про це в коментарі "Главреду" розповів астролог Влад Росс.

Читайте такожГороскоп на 2019 рік для жінок: що чекає на кожен знак зодіаку

"Ми входимо в епоху Водолія (відповідно до астрологічної концепції, епоха, в якій будуть панувати вчення, що представляють синтез різних віровчень і сучасних наукових досягнень – ред.), де територіальний поділ вже мало кому буде потрібен. В цей час замість звичайних воєн будуть вестися торгові війни, а замість територіальних претензій з'явиться тенденція до зникнення кордонів в принципі", - зазначив астролог.

Росс не виключив, що вже через пару сотень років держав на карті світу не буде.

"Епоха Водолія – це епоха, коли всі межі зникають. Можливо, що вже через пару сотень років взагалі ніяких держав в нашому звичному розумінні не буде, а замість цього будуть міста-держави: Нью-Йорк як місто-держава, Київ як місто-держава і так далі. А кордонів між державами не буде", - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, Влад Росс спрогнозував можливість повторення Майдану.