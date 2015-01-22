ДАІ попереджає водіїв про сильні тумани по всій Україні
За таких погодних умов, ДАІ України нагадує водіям про уважність та зосередженість на дорозі.
Державтоінспекція попереджає водіїв про погану видимість на дорогах через туман.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, за інформацією Гідрометцентру, з 22 січня по 23 січня в Україні буде туман, видимість 200-500 м, на дорогах подекуди ожеледиця, вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с.
Читайте такожУ п'ятницю на Україну налетить сильний вітер з мокрим снігом
За таких погодних умов, ДАІ України нагадує водіям про уважність та зосередженість на дорозі.
«Неухильно дотримуйтесь вимог Правил дорожнього руху: не перевищуйте швидкість, користуйтеся пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції, в умовах недостатньої видимості вмикайте ближнє світло фар чи протитуманні ліхтарі», - закликає ДАІ водії і радить з особливою обережністю рухатися мостами та естакадами.