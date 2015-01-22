ДАІ попереджає водіїв про сильні тумани по всій Україні

Державтоінспекція попереджає водіїв про погану видимість на дорогах через туман.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, за інформацією Гідрометцентру, з 22 січня по 23 січня в Україні буде туман, видимість 200-500 м, на дорогах подекуди ожеледиця, вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с.

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За таких погодних умов, ДАІ України нагадує водіям про уважність та зосередженість на дорозі.

«Неухильно дотримуйтесь вимог Правил дорожнього руху: не перевищуйте швидкість, користуйтеся пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції, в умовах недостатньої видимості вмикайте ближнє світло фар чи протитуманні ліхтарі», - закликає ДАІ водії і радить з особливою обережністю рухатися мостами та естакадами.