Атака Росії в Керченській протоці: з'явилося фото ще одного захопленого українського моряка

За повідомлення росЗМІ, на фото зображений 24-річний військовий Андрій Артеменко.

Російські ЗМІ показали фото ще одного захопленого українського моряка.

Про це повідомляє WarGonzo в Telegram-каналі. За відомостями, на фото зображений 24-річний військовий Андрій Артеменко.

Як відомо, поранення під час агресії РФ поблизу Керченської протоки отримали Артеменко Андрій Анатолійович (31 березня 1994 року народження, Новоукраїнка), Сорока Василь Вікторович (11 квітня 1991 року народження, Одеса), Эйдер Андрій Дмитрович (20 грудня 1999 року, Одеса).

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія за допомогою танкера, що "сів на мілину", блокувала прохід у Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" та катерам "Бердянськ" та "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Маріуполь. У командуванні ВМС заявили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

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Однак прикордонний корабель РФ "Дон", всупереч Конвенції ООН з морського права і договору між Україною і РФ про співпрацю у використанні Азовського моря та Керченської протоки, протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

Росія заявляє, що українські кораблі "неправомірно" зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ. У ФСБ стверджують, що в них не було заявки на проходження кораблів і до графіка проходження через Керченську протоку їх не було включено.

У командуванні ВМС України запевнили, що відповідно до статей 17, 38 Конвенції ООН з морського права та статті 2 Договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, військові кораблі України користуються свободою судноплавства, а тому можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь-який час за умови дотримання безпеки судноплавства.

За інформацією начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка, не отримавши до 17.00 інформацію щодо можливості проходу через протоку, кораблі ВМС України вирішили повертатися в пункт постійного базування - Одесу. "При проході кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, десь на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, кораблі, які супроводжувалися судами і кораблями РФ, були обстріляні, заблоковані і по них було застосовано озброєння на ураження", - повідомив Муженко. Шестеро українських військовослужбовців дістали поранення.

На засіданні РНБО було прийнято рішення пропонувати запровадити воєнний стан в Україні строком на 60 діб для створення умов з відсічі збройної агресії.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій скликав позачергове засідання парламенту через агресію РФ на сьогодні, 26 листопада, на 16.00.