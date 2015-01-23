У Севастополі продемонстрували так звану "валюту ДНР" - ЗМІ

Новий платіжний засіб начебто буде діяти до формування в самопроголошених республіках реальної грошової системи, повідомив представник "об'єднаної самостійної фінансової системи Новоросії" Дмитро Полудьонний, пише "Российская газета".

"На сьогоднішній день в "Новоросії" катастрофічно не вистачає готівки, гривень майже не залишилося. Люди працюють, але не отримують зарплату. Громадськість підтримала створення такої фінансової системи, і потрібно подумати, який механізм підтримки може бути розроблений, щоб ця система якнайшвидше запрацювала", - заявив він.

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За даними видання, з 16 по 18 січня в Севастополі перебувала робоча група самостійної фінансової системи "Новоросії" на чолі з Сергієм Даниловим. Вона провела ряд зустрічей у місті з метою обговорити формування нової загальної фінансово-економічної системи в "ДНР" і "ЛНР".

Питання введення власної валюти в Донецьку і Луганську дискутується з минулого року. Точка зору керівництва самопроголошених республік змінюється. Якщо торік в "ДНР" готували створення власної грошової системи, то зараз називають таку ідею аферою. Наприкінці вересня 2014 було оголошено про розробку валюти під назвою "червонець", в інтернеті поширено її зображення, але в обіг ці гроші не вийшли.