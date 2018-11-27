Поліція повідомила про відновлення руху транспорту в пунктах пропуску «Устилуг» та «Ягодин»

Рух автомобілів у пункті пропуску «Устилуг» відновився сьогодні вночі, а в «Ягодині» - сьогодні вранці.

У Волинській області рух транспорту у міжнародних пунктах пропуску «Устилуг» та «Ягодин», який частково був заблокований власниками автомобілів на єврономерах, повністю відновлений.

Про це повідомили УНІАН у секторі комунікації ГУ Нацполіції у Волинській області.

Згідно з повідомленням, водії транспортних засобів на єврономерах більше не обмежують рух у пункті пропуску «Устилуг». Транспорті засоби почали перетинати кордон ще зночі.

Рух автотранспорту у пункті пропуску «Ягодин» відновили сьогодні вранці.

Читайте такожКидалися палаючими шинами: на кордоні з Польщею сталася масова бійка (фото, відео)

Також зазначається, що поліція Волині розпочала кримінальні провадження за фактами блокування транспортних комунікацій та групового порушення громадського порядку на пункті пропуску «Ягодин».

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада набули чинності закони України про внесення змін до Податкового та Митного кодексів щодо зниження акцизу на легкові автомобілі та посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

Того ж дня у Волинській області власники автомобілів на єврономерах частково заблокували пункти пропуску «Ягодин» та «Устилуг», що розташовані на кордоні з Польщею.