У день введення воєнного стану на Чернігівщині затримали чоловіка зі знімками об’єктів інфраструктури

Увагу співробітників поліції привернула підозріла активність одного з пасажирів потягу, який рухався у напрямку державного кордону. Порушника передали співробітникам СБУ.

На Чернігівщині сьогодні правоохоронці затримали чоловіка, який фотографував об'єкти залізниці.

Про це УНІАН повідомили у секторі комунікацій ГУ Нацполіції в області.

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Згідно з повідомленням, увагу співробітників Менського відділу поліції привернула підозріла активність одного з пасажирів потягу, який рухався у напрямку державного кордону України.

Правоохоронці завадили чоловіку фотографувати інфраструктурні об’єкти і перервали його подорож, висадивши на станції.

За даними поліції, 29-річний чоловік з іншого регіону України за останній час майже з десяток разів перетинав державний кордон у північному та північно-східному напрямках. При собі він мав декілька електронних пристроїв з докладними фотознімками об’єктів інфраструктури залізниці.

Поліцейські передали затриманого чоловіка і зібрані ним матеріали співробітникам Служби безпеки України для проведення подальшої перевірки.

Як повідомляв УНІАН, в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії запроваджено воєнний стан.