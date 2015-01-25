Харків посилює заходи безпеки, залізниця і мости взяті під охорону

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на голову Харківської ОДА Ігоря Балуту.

За його словами, силами підрозділів МВС та охоронних структур Південної залізниці взято під охорону залізничні станції та шляхи, вузлові розв’язки та мости, у місцях масового скупчення населення, супермаркетах, ринках та культурно-розважальних центрах вирішено встановити додаткові засоби відеоспостереження. У Харкові та районних центрах області здійснюються заходи з посиленого патрулювання та охорони громадського порядку. Балута запевнив, що ситуація в регіоні стабільна.

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Крім цього, за даними керівника ОДА, продовжується робота з волонтерськими та благодійними організаціями щодо збору і відправлення гуманітарного вантажу до міста Дебальцево Донецької області.

У прес-службі ОДА зазначили, що під час наради оперативного штабу, яка відбулася в неділю, було прийнято рішення провести виїзне засідання у Вовчанську із запрошенням керівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів, ділових кіл з питань підвищення обороноздатності області.