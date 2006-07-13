Із вокзалу Київ-Пасажирський евакуйовано близько 1,3 тис. чоловік
12:32, 13 липня 2006Суспільство
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Шукали вибухівку
Вчора у Києві до міліції зателефонував невідомий, який заявив про закладення вибухівки у приміщенні залізничного вокзалу Київ-Пасажирський.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, на час обстеження із зазначеного приміщення було евакуйовано близько 1,3 тис. пасажирів та обслуговуючого персоналу.
Проведеним обстеженням вибухонебезпечних предметів не виявлено.
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