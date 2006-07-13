Із вокзалу Київ-Пасажирський евакуйовано близько 1,3 тис. чоловік

Вчора у Києві до міліції зателефонував невідомий, який заявив про закладення вибухівки у приміщенні залізничного вокзалу Київ-Пасажирський.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, на час обстеження із зазначеного приміщення було евакуйовано близько 1,3 тис. пасажирів та обслуговуючого персоналу.

Проведеним обстеженням вибухонебезпечних предметів не виявлено.