Журналістку російського телеканалу не впустили до України

Журналістку не пустили на територію України через те, що вона не змогла підтвердити мету свого візиту.

Журналістку російського телеканалу "Дождь" Євгенію Зобніну не пустили на територію України.

У київському аеропорту із Зобніною провели співбесіду в окремій кімнаті, на якій були присутні дві співробітниці української прикордонної служби і чоловік у цивільному. Про це йдеться на сайті телеканалу.

Журналістку запитували про те, хто організував її поїздку до України і за чий рахунок вона здійснюється.

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Крім того, Зобніну запитували, чи освітлювала вона теми про Крим і будівництво Керченського мосту, чи відвідувала окуповані території Донбасу і чи знала про введення воєнного стану.

У підсумку журналістку не пустили на територію України через те, що вона не змогла підтвердити мету свого візиту.

На "Дожді" повідомили, що Євгенія Зобніна прилетіла на запрошення правозахисників для участі в блог-турі Донбасом.

Нагадаємо, Україна ввела обмеження щодо в'їзду громадян РФ чоловічої статі віком від 16 до 60 років. В'їзд чоловікам-росіянам буде можливим лише в "гуманітарних випадках, які будуть чітко прописані в інструкції".