Регіна Тодоренко народила
16:06, 05 грудня 2018Суспільство
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28-річна співачка вперше стала мамою.
У Топалова народився син / instagram.com/reginatodorenko/
Регіна Тодоренко вперше стала мамою.
Про цю радісну подію повідомили шанувальники Регіни Тодоренко, передає StarHit. Пологи пройшли в одній із столичних лікарень, а поруч з телеведучою знаходився її чоловік Влад Топалов. Регіна Тодоренко народила сина.
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Влад Топалов підтвердив журналістам, що він став батьком. За словами музиканта, у них з Тодоренко народився син вагою 3690 грамів і зростом 59 сантиметрів.
Раніше повідомлялося, що Тодоренко і Топалов похвалилися обручками.
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