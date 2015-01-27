Українські студенти зняли відеозвернення до студентів РФ: "сумнівайтеся і перевіряйте"

На відео студенти Національного авіаційного університету, Київського політехнічного інституту, Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Київського національного економічного університету заявляють про те, що Україну та Росію розділяє лише інформаційний шум, пише Радіо Свобода.

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«У нас в країні зараз йде війна, у нас в країні зараз гинуть і ваші, і наші солдати, вмирають мирні жителі. Ми закликаємо вас підняти інформаційну завісу – перевіряйте те, що чуєте, сумнівайтеся в тому, що бачите. Між намикілометри нерозуміння – казки про фашистів, Правий сектор та бандерівців», – зазначають студенти.

«Насправді нас розділяє інформаційний шум. Ми закликаємо вас бути кращими представниками народу – засмічуйте себе фейками та дезінформацією, думайте, сумнівайтесь та перевіряйте», – додають у зверненні студенти.

Водночас результати соціологічних досліджень свідчать про те, що більшість росіян довіряють тому, як федеральні телеканали висвітлюють події в Україні, і заперечують пропагандистський характер новин.

Україна та Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі, а також в тому, що російські військові воюють на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає. Росія заявляє, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».